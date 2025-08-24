Hohe US-Zölle
SPD-Chef Klingbeil fordert Gipfeltreffen zu Stahlhilfen

Der SPD-Vorsitzende und Vizekanzler Klingbeil hat sich für Gespräche zwischen der Regierung und den deutschen Stahlherstellern über Hilfen wegen der hohen US-Zölle ausgesprochen. Klingbeil sagte, seine Partei wolle einen baldigen Stahl-Gipfel.

    Will den Stahlgipfel: SPD-Chef Klingbeil. (picture alliance / dpa / Matthias Bein)
    Klingbeil führte aus, man müsse mit Konzernchefs und Betriebsräten diskutieren, wie man die Branche stärken könne - etwa durch niedrigere Energiepreise. Darüber hinaus müsse es in Verhandlungen mit den USA gelingen, niedrigere Zölle zu vereinbaren. Die Amerikaner seien auf deutschen Qualitätsstahl angewiesen - etwa beim Flugzeugbau.
    Schon im Juli hatten die stahlproduzierenden Bundesländer Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bremen und Saarland in einem Antrag im Bundesrat für einen Gipfel geworben.
    US-Präsident Trump hatte die Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte Anfang Juni um das doppelte auf 50 Prozent angehoben.
    Diese Nachricht wurde am 24.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.