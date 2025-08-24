Hohe US-Zölle

Will den Stahlgipfel: SPD-Chef Klingbeil. (picture alliance / dpa / Matthias Bein)

Klingbeil führte aus, man müsse mit Konzernchefs und Betriebsräten diskutieren, wie man die Branche stärken könne - etwa durch niedrigere Energiepreise. Darüber hinaus müsse es in Verhandlungen mit den USA gelingen, niedrigere Zölle zu vereinbaren. Die Amerikaner seien auf deutschen Qualitätsstahl angewiesen - etwa beim Flugzeugbau.

Schon im Juli hatten die stahlproduzierenden Bundesländer Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bremen und Saarland in einem Antrag im Bundesrat für einen Gipfel geworben.

US-Präsident Trump hatte die Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte Anfang Juni um das doppelte auf 50 Prozent angehoben.

