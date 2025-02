Die SPD ist die älteste Volkspartei Deutschlands. (picture alliance / dpa / Patrick Seeger)

Im Willy-Brandt-Haus in Berlin sagte Klingbeil, das Ergebnis werde Umbrüche erfordern. In der SPD müsse nun ein Generationenwechsel vollzogen werden. In der politischen Ausrichtung gelte es, die Sozialdemokraten wieder zu einer "Volkspartei der linken Mitte" zu machen.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.