Pistorius verzichtet

SPD-Chef Klingbeil (Sebastian Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

Der Vorsitzende Klingbeil verteidigte den Kurs der Parteiführung. In einer Partei müsse natürlich diskutiert werden, sagte er in Berlin. Er sei kein Parteichef, der Basta sage. Er wolle in die Partei hineinhorchen und ernst nehmen, was dort diskutiert werde.

Der Bundestagsabgeordnete Stegner sagte im Deutschlandfunk , man könne sich eine innerparteiliche Debatte über den Kanzlerkandidaten nicht leisten. Es brauche eine geschlossene SPD, die sich nicht mit sich selbst beschäftige, sondern mit dem Gegner, dem Unions-Kanzlerkandidaten Merz. Die Abgeordneten Weingarten und Arlt, die sich für eine Kandidatur von Pistorius ausgesprochen hatten, äußerten sich enttäuscht.

