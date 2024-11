Interview der Woche

SPD-Vorsitzender Lars Klingbeil (imago / dts Nachrichtenagentur )

Die Woche hätte zwar anders verlaufen müssen, sagte Klingbeil im Deutschlandfunk . Es sei aber verabredet gewesen, dass man über die Frage der Kanzlerkandidatur nach der Brasilienreise von Bundeskanzler Scholz berate und dann entscheide. Klingbeil ergänzte, er vertrete nach wie vor die Ansicht, dass er die parteiinterne Debatte nicht mit einem Machtwort hätte beenden können.

Wichtig sei nun, dass sich die Partei entschlossen hinter Scholz stelle und gemeinsam in den Wahlkampf ziehe. Der Kanzler habe in den vergangenen drei Jahren bewiesen, dass er das Land gut führen könne. Scholz werde morgen vom Parteivorstand ein eindeutiges Votum bekommen, meinte Klingbeil. Die Menschen in Deutschland müssten im Februar entscheiden, in welche Richtung sich das Land entwickeln solle. SPD und CDU stünden für unterschiedliche Gesellschaftsmodelle.

