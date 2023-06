China-Besuch

SPD-Chef Klingbeil in China. (Zhang Ling/XinHua/dpa)

Nach einem Treffen mit Ministerpräsident Li Qiang in Peking, teilte Klingbeil mit, Herausforderungen wie die Klimakrise oder Rüstungskontrolle könne man nur in Kooperation mit China meistern. Klingbeil nannte die Unterredung offen und konstruktiv. Man habe unter anderem über den Krieg in der Ukraine gesprochen sowie über den Versuch Deutschlands, wirtschaftliche Abhängigkeiten von China abzubauen.

Der Empfang durch Li gilt als protokollarisch ungewöhnlich. Der chinesische Ministerpräsident wird kommende Woche zu den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen nach Berlin kommen.

