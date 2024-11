Ampel-Koalition

SPD-Chef Klingbeil (IMAGO / Fotostand / Reuhl)

Der SPD-Co-Vorsitzende Klingbeil sprach im Deutschlandfunk von einem "entscheidenden Tag". Er rief alle Beteiligten auf, parteipolitsche Interessen über Bord zu werfen. Deutschland müsse jetzt mehr Verantwortung in Europa übernehmen. Das Wahlergebnis in den USA werde die Welt verändern. Da komme es auf Deutschland an. Klingbeil betonte, man könne sich ein wochenlanges Verhandeln und Unklarheit in der Regierung nicht erlauben.

Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner hatten in den vergangenen Tagen bereits mehrere Gespräche geführt. Scholz erklärte gestern, er halte eine Einigung weiterhin für möglich. Beobachter schließen aber auch einen Bruch der Koalition nicht aus.

