Nach SPD-Mitgliedervotum

Das kündigte Klingbeil in einem Brief an die SPD-Bundestagsfraktion an. Er liegt unter anderem der Rheinischen Post vor. In dem Schreiben betont der SPD-Politiker, seine Partei könne im Finanzministerium wichtige Projekte auf den Weg bringen. Klingbeil nennt vor allem das geplante Milliardenpaket für mehr Investitionen in die Infrastruktur. Spätestens am kommenden Montag will die SPD ihre weiteren Kabinettsmitglieder bekannt geben.

Die SPD-Mitglieder hatten mit deutlicher Mehrheit für den Eintritt in eine Koalition mit CDU und CSU gestimmt. Rund 85 Prozent votierten für den Vertrag. Die Wahlbeteiligung lag bei 56 Prozent. CDU-Chef Merz soll am Dienstag zum Kanzler gewählt werden.

