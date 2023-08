Ampel-Koalition

SPD-Chef Klingbeil zeigt sich fassungslos über Streit in der Regierung

Der SPD-Vorsitzende Klingbeil hat die Koalitionspartner FDP und Grüne aufgerufen, ihren neuerlichen Streit beizulegen. Aufgabe der Regierung in einer historischen Umbruchphase sei es, Sicherheit, Orientierung und Stabilität zu geben, sagte Klingbeil bei einem Bürgerdialog in Frankfurt am Main. Er dachte, dass dies alle verstanden hätten.

18.08.2023