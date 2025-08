Koalitions-Verstimmungen

Bärbel Bas, SPD-Bundes-Kovorsitzende (picture alliance / photothek / Thomas Trutschel)

Spätestens im September brauche man Mechanismen zur internen Lösung von Meinungsverschiedenheiten, damit sich derartige Vorgänge nicht wiederholten, sagte Bas dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dazu gehörten etwa auch Frühwarnsysteme in den Fraktionen. Zur generellen Stimmung in der schwarz-roten Koalition sagte Bas, es sei schon viel geschafft worden. Woran man aber noch ein bisschen arbeiten müsse, sei die Vertrauensbasis. So müsse man dem jeweils anderen Koalitionspartner auch etwas gönnen können.

Die SPD-Chefin fügte hinzu, bei aufkommenden Zweifeln und Kritik von Abgeordneten müsse früher klar sein, wie eine Fraktion zu Vorhaben der Regierung oder Koalition stehe und ob es dafür die nötigen Mehrheiten gebe.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.