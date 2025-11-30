Juso-Kongress in Mannheim

Logo der Jusos (picture alliance / dts-Agentur / -)

Die Sozialdemokraten hätten in den Verhandlungen mit der Union Schlimmeres verhindert, sagte Bas bei dem Treffen der SPD-Jugendorganisation. Dies sei ein harter Kampf gewesen. Die Vorwürfe, dass durch die Reform alle sozialen Errungenschaften beim Bürgergeld wieder zurückgenommen würden, wies Bas, die zugleich Bundesarbeitsministerin ist, zurück.

Die Jusos haben die Pläne der schwarz-roten Koalition, schärfere Sanktionen gegen Bürgergeldempfänger verhängen zu können, wiederholt kritisiert. In der SPD läuft zur Zeit eine Unterschriftensammlung für ein Mitgliederbegehren, dass die Reform stoppen will.

