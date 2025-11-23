Martin Hikel und Nicola Böcker-Giannini (Monika Skolimowska / dpa)

Das melden mehrere Medien. Beide informierten bereits den geschäftsführenden Landesvorstand der SPD. Das Duo amtierte seit 2024.

Hikel und Böcker-Giannini ziehen die Konsequenzen aus mangelndem Rückhalt in der Partei. Böcker-Giannini hatte gestern in ihrem Kreisverband Reinickendorf keinen Listenplatz für die Wahl zum Abgeordnetenhaus 2026 bekommen. Hikel, der Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln ist, war vor zwei Wochen bei einer Wahlversammlung der dortigen SPD mit lediglich 68,5 Prozent erneut für den Posten nominiert worden.

