Dabei dürfte es auch darum gehen, wie die Partei zehn Monate vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus im September 2026 rasch aus ihrer Krise herausfindet. Gestern war bekannt geworden, dass das Spitzenduo seine Ämter zum Monatsende abgegeben wird. Böcker-Giannini hatte zuletzt in ihrem Kreisverband Reinickendorf keinen Listenplatz mehr für die Abgeordnetenhaus-Wahl erhalten. Hikel, der Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln ist, war vor zwei Wochen bei einer Wahlversammlung der dortigen SPD mit lediglich 68,5 Prozent erneut für den Posten nominiert worden.

Die künftige Besetzung des Landesvorsitzes soll auf einem Parteitag im Frühling bestimmt werden.

