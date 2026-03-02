Nach KI-Streit in den USA
SPD-Digitalexperte will Anthropic nach Europa holen

Der SPD-Digitalexperte Mieves hat die Bundesregierung und die EU-Kommission aufgefordert, das KI-Unternehmen Anthropic nach Europa zu holen.

    Das Logo der App „Claude by Anthropic“ erscheint auf dem Bildschirm eines Smartphones.
    Anthropic entwickelt unter anderem den Chatbot "Claude". (picture alliance / NurPhoto / Jaque Silva)
    Anthropic stehe unter existenzbedrohendem Druck der US-Regierung, schreibt Mieves in einem Brief an EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Bundeskanzler Merz, über den die Zeitung "Rheinpfalz" berichtet. Hintergrund ist die Auseinandersetzung zwischen der Firma und der US-Regierung um die Nutzung von Künstlicher Intelligenz durch das Militär. Anthropic hatte darauf bestanden, dass seine Software nicht für die Massenüberwachung im Inland oder in vollautonomen Waffensystemen eingesetzt wird.
    Die US-Regierung hat deshalb die Zusammenarbeit beendet. Das Pentagon will das Start-up zudem ⁠zu ⁠einem Lieferkettenrisiko erklären.
    Diese Nachricht wurde am 02.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.