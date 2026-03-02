Nach KI-Streit in den USA

Anthropic stehe unter existenzbedrohendem Druck der US-Regierung, schreibt Mieves in einem Brief an EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Bundeskanzler Merz, über den die Zeitung "Rheinpfalz" berichtet. Hintergrund ist die Auseinandersetzung zwischen der Firma und der US-Regierung um die Nutzung von Künstlicher Intelligenz durch das Militär. Anthropic hatte darauf bestanden, dass seine Software nicht für die Massenüberwachung im Inland oder in vollautonomen Waffensystemen eingesetzt wird.
Die US-Regierung hat deshalb die Zusammenarbeit beendet. Das Pentagon will das Start-up zudem zu einem Lieferkettenrisiko erklären.
