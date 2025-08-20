Aufnahme von Afghanen

Hunderttausende Afghanen, die vor den Taliban geflüchtet sind, halten sich illegal in Pakistan auf. (picture alliance / dpa / Nabila Lalee)

Versprechen müssten eingehalten werden, erklärte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Wiese. Die Abschiebungen von Afghanen aus Pakistan in ihr Herkunftsland bereiteten ihm große Sorgen. Wiese zufolge gibt es derzeit Gespräche innerhalb der Regierungskoalition, wie mit den rund 2.000 noch in Pakistan wartenden Menschen mit Zusagen aus Deutschland umgegangen werden solle. Die Aufnahmen stehen seit dem Regierungswechsel infrage, da Union und SPD vereinbart haben, freiwillige Aufnahmeprogramme soweit wie möglich zu beenden.

