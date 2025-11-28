Klimapolitik

SPD-Politiker Tiemo Wölken, Mitglied es Europäischen Parlaments (imago )

Wölken sagte im Deutschlandfunk, dass die Bundesregierung ganz massiv auf traditionelle Biokraftstoffe und hocheffiziente Verbrennerautos setze, helfe dem Klima nicht und sei kontraproduktiv. So müsse man für Biokraftstoffe viel Ackerfläche bereitstellen, die eigentlich für die Ernährung vorgesehen sei.

Wölken äußerte Verständnis für die Sorge um Arbeitsplatzverluste in der deutschen Automobilindustrie. Doch schieße die Bundesregierung mit ihren Vorschlägen über das Ziel hinaus. Nötig seien stattdessen Maßnahmen zur besseren Akzeptanz der Elektromobilität wie eine gute Förderung und ein schnellerer Ausbau der Ladeinfrastruktur. Man müsse auch darauf hinweisen, dass Elektroautos deutlich günstiger seien - auch was die Wartungskosten angehe. Gefragt sei hier zudem die deutsche Autoindustrie, die auf kleine und billige E-Autos setzen müsse anstatt wie bisher auf hochpreisige Fahrzeuge.

Die Bundesregierung will die Europäische Kommission bitten, dass entgegen der bisherigen Planung auch nach 2035 hocheffiziente Verbrennerautos zugelassen werden. Darauf hatte sich in der Nacht auf Freitag der Koalitionsausschuss verständigt.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.