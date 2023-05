Berlin

SPD feiert 160. Geburtstag

Die SPD feiert in Berlin ihren 160. Geburtstag. Es handele sich um eine lange und stolze Zeit, sagte Bundeskanzler Scholz in der Zentrale seiner Partei, dem Willy-Brandt-Haus in Berlin. Eine vergleichbare Geschichte könne keine andere Partei in Deutschland vorweisen. CDU-Chef Merz nannte die Partei "unverzichtbar".

23.05.2023