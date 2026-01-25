Schleswig-Holstein

Mit jeder Schließung verliere man nicht nur eine Sportstätte, sondern auch die Möglichkeit, Kindern das Schwimmen zu lehren. (Getty Images / Oliver Rossi)

In den vergangenen Jahren seien vor allem in ländlichen Regionen viele geschlossen worden, sagte der sportpolitische Sprecher der Fraktion, Stender. Mit jeder Schließung verliere man nicht nur eine Sportstätte, sondern auch die Möglichkeit, Kinder das Schwimmen zu lehren. Derzeit gebe es überdurchschnittlich viel finanzielle Unterstützung durch den Bund für Sanierung und Neubau von Schwimmhallen und Freibädern. Damit das Geld nicht mit der Gießkanne verteilt werde, brauche es umfassende Datengrundlagen zum Status quo. Stender kündigte eine parlamentarische Anfrage dazu an.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.