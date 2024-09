Symbol der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands SPD an der Fassade eines Hauses. (IMAGO / penofoto / IMAGO / Petra Nowack)

Zum Auftakt der zweitägigen Veranstaltung im brandenburgischen Nauen wird auch Bundeskanzler Scholz erwartet. Die Sozialdemokraten wollen mehrere Positionspapiere beschließen, unter anderem zur inneren Sicherheit und zur Schuldenbremse. Die SPD hatte in Thüringen und Sachsen mit 6,1 und 7,3 Prozent ihre bisher schlechtesten Wahlergebnisse erzielt. Auch die Spitze der Unionsfraktion begibt sich in Klausur. Zwei Tage will der geschäftsführende Vorstand im brandenburgischen Neuhardenberg über die Innere Sicherheit, Migration und die Modernisierung des Staates beraten.

Als Gäste erwartet werden unter anderem Bundespolizei-Präsident Romann und der Berliner Migrationsforscher Koopmans und

