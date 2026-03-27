Gesundheitsversorgung

Es sei nicht gerecht, dass Privatversicherte schneller Termine bekämen als gesetzlich Versicherte, sagte Miersch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Angemessen sei eine Wartezeit von drei Wochen. Der SPD-Politiker schlug Anreize über die Ärztevergütung vor. Wer keine Termine anbiete, solle weniger Budget bekommen. Das Geld könne dann an Krankenhäuser gehen, die eine ambulante Versorgung sicherstellten.
Die Wartezeit auf einen Facharzttermin betrug nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums zuletzt durchschnittlich 42 Tage. Eine Expertenkommission arbeitet an Reformvorschlägen.
Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.