Aufrüstung

Verteidigung, Abschreckung und Stärke mögen zwar kurzfristig Sicherheit bringen, sagte er der Neuen Westfälischen. Kluge, unermüdliche Diplomatie und die Abwägung möglicher Konsequenzen für das eigene Tun aber seien Grundvoraussetzung für den Frieden.

Mützenich hob dabei die Bedeutung der gerade zu Ende gegangenen Olympischen Spielen für die Überwindung von Konflikten hervor. Deren "Kultur des Friedens" biete Chancen zur Überwindung "tief verankerter Verhaltensmuster wie Chauvinismus und Rassismus". Kriege seien nicht allein das Resultat politischer und ökonomischer Interessen.

Die SPD-Parteispitze sprach sich unterdessen laut dpa in einem Präsidiumsbeschluss für die Stationierung weitreichender US-Waffen in Deutschland aus. Am Rande des Nato-Gipfels im Juli hatten das Weiße Haus und die Bundesregierung bekanntgegeben, dass die USA von 2026 an in Deutschland wieder Waffensysteme stationieren wollen, die weit bis nach Russland hineinreichen.