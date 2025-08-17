Einkommenssteuer

Dirk Wiese (imago / Christian Spicker )

Eine Steuerreform in diesem Segment sei notwendig und auch gegenfinanzierbar, sagte Wiese dem Magazin "Stern". Das würde die Facharbeiterschaft entlasten und alle diejenigen, die sich beispielsweise im Schichtbetrieb in der Chemie- oder Autoindustrie abrackerten, meinte Wiese.

Der Spitzensteuersatz könnte später greifen, wenn man dafür sehr hohe Einkommen stärker belaste.

Bundeskanzler Merz hatte eine Einkommenssteuerreform kürzlich unter Finanzierungsvorbehalt gestellt. Die Regierung wolle die Einkommensteuer senken, wenn es der öffentliche Haushalt hergebe, erklärte er.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.