Rentenreform
SPD-Generalsekretär glaubt an Einigung in dieser Legislatur

SPD-Generalsekretär Klüssendorf hat sich dafür ausgesprochen, die Weichen für eine Rentenreform noch in dieser Legislaturperiode zu stellen.

    Tim Klüssendorf (SPD) spricht bei einer Pressekonferenz. Klüssendorf und gestikuliert.
    SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf (Christophe Gateau/dpa)
    Die eingesetzte Kommission solle bis Ende 2026 ihre Ergebnisse vorlegen. Dann müsse die Koalition noch in dieser Wahlperiode die Kraft für eine große, strukturelle Renten-Reform aufbringen, sagte Klüssendorf den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Eine Anhebung des Renteneintrittsalters kommt für die Sozialdemokraten nach den Worten ihres Generalsekretärs nicht infrage. Faktisch würde es sich dabei um eine Rentenkürzung handeln.
    Diese Nachricht wurde am 25.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.