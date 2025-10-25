Rentenreform

Die eingesetzte Kommission solle bis Ende 2026 ihre Ergebnisse vorlegen. Dann müsse die Koalition noch in dieser Wahlperiode die Kraft für eine große, strukturelle Renten-Reform aufbringen, sagte Klüssendorf den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Eine Anhebung des Renteneintrittsalters kommt für die Sozialdemokraten nach den Worten ihres Generalsekretärs nicht infrage. Faktisch würde es sich dabei um eine Rentenkürzung handeln.
Diese Nachricht wurde am 25.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.