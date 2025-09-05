Soziales
SPD-Generalsekretär Klüssendorf: Jobcenter brauchen mehr Geld für Qualifizierungs- und Eingliederungsmaßnahmen

SPD-Generalsekretär Klüssendorf hat sich dafür ausgesprochen, den Jobcentern mehr Geld für die Vermittlung von Arbeitslosen zur Verfügung zu stellen. Nötig seien weitere Qualifizierungs- und Eingliederungsmaßnahmen, sagte Klüssendorf im Deutschlandfunk.

    Tim Klüssendorf (SPD) spricht bei einer Pressekonferenz und gestikuliert.
    SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf (Christophe Gateau/dpa)
    Die bisherigen Schritte seien nicht ausreichend, um genug Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
    Im vergangenen Jahr wurden vom Etat der Jobcenter 3,8 Milliarden Euro für die Förderung von Bürgergeld-Empfängern ausgegeben.
    Klüssendorf äußerte sich zugleich zuversichtlich, dass die schwarz-rote Koalition lange aufgestaute Sozialreformen umsetzen werde. Die Regierung wolle die Sozialsysteme zukunftsfest machen. Als Beispiel nannte er den Vorschlag von Arbeitsministerin Bas, SPD, dass auch Beamte und Selbstständige in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen sollten.
    Die Union fordert Kürzungen im Sozialsystem. Bundeskanzler Merz hatte zuletzt erklärt, die Deutschen lebten seit Jahren über ihre Verhältnisse.
