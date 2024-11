Interview der Woche

SPD-Generalsekretär Miersch: Kandidatur ist Scholz nicht zu nehmen. (picture alliance / photothek.de / Thomas Trutschel)

Der Kanzler lote in enger Abstimmung mit den Verbündeten aus, was möglich sei. Dabei habe die Bundesregierung immer deutlich gemacht, dass es keinen Diktatfrieden geben könne. Miersch äußerte sich skeptisch zu einer möglichen Lieferung des Marschflugkörpers Taurus an die Ukraine. Man müsse aufpassen, dass man nicht weiter zur Eskalation beitrage und Kriegspartei werde.

Mit Blick auf die Debatte um die Schuldenbremse forderte Miersch den CDU-Kanzlerkandidaten Merz auf, seine Haltung dazu rasch zu klären. Investitionen ließen sich ohne zusätzliche Schulden nicht finanzieren. Für eine Änderung des Mechanismus benötige aber jede Regierung eine Zweidrittel-Mehrheit. Ob man die nach der bevorstehenden Bundestagswahl noch habe, sei fraglich.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.