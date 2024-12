Berlin-Lichterfelde

Matthias Miersch, SPD-Generalsekretär (IMAGO / Metodi Popow )

Solche Gewalttaten zeigen erneut, wie gefährlich der Rechtsextremismus für die Gesellschaft sei, sagte Miersch dem RBB. Man lasse sich aber nicht einschüchtern.

Möglicherweise in Zusammenhang mit einem rechten Aufmarsch in Berlin war es gestern laut der Polizei zu dem gewaltsamen Angriff auf die SPD-Mitglieder an einem Infostand der Partei im Stadtteil Lichterfelde gekommen. Eine Person sei zu Boden geworfen und in Bauch und Gesicht getreten worden, hieß es. Der Mann kam in ein Krankenhaus.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.