Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU

Beim Klimaschutz könne sich Deutschland keinen Aufschub leisten, sagte er der Bild am Sonntag. Insofern sei das Thema, wie man die Mobilität der Zukunft organisiere, wichtig. Außerdem könnten sich manche nicht einfach so ein neues Auto kaufen. Neben Kaufprämien gäbe es Leasing-Möglichkeiten. In den Koalitionsgesprächen mit der Union werde man darüber befinden müssen. Zudem betonte Miersch, er halte Investitionen in die Bildungsinfrastruktur für vorrangig. Viele erlebten, dass es in den Schulen durchregne und die Kinder dort keine guten Bedingungen hätten. - Zuvor hatten mehrere Bildungsverbände konkrete Finanzierungen angemahnt.

Von der deutschen Politik wurde vergangene Woche ein Finanzpaket auf den Weg gebracht, mit dem Hunderte Milliarden Euro in den kommenden Jahren für Verteidigung und Infrastruktur ausgegeben werden können.

