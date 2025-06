Gesundheitswesen

Der kommissarische SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf (Christophe Gateau/dpa)

Er sagte der "Bild am Sonntag", angesichts der angespannten Finanzlage der gesetzlichen Krankenkassen müsse die Beitragsbemessungsgrenze angepasst werden. Da sei noch deutlich mehr drin. Klüssendorf verwies in diesem Zusammenhang auch sein eigenes Gehalt. Für ihn gelte der Maximalbeitrag und er wäre in der Lage, auch mehr zu zahlen. Konkrete Zahlen nannte der SPD-Politiker nicht.

Die Beitragsbemessungsgrenze bezeichnet den maximalen Bruttolohn, bis zu dem Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden. Einkommen oberhalb dieser Grenze bleibt beitragsfrei.

