Sexualisierte Deepfakes

Die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Carmen Wegge, erwartet vom geplanten Gesetz gegen digitale Gewalt eine deutliche Abschreckung möglicher Täter (dpa / Carsten Koall)

Wegge sagte, Frauen würden bei Fällen digitaler Gewalt noch zu oft belächelt. Wie in Spanien müssten Gesellschaft, Justiz und Polizei die Betroffenen endlich ernster nehmen. Bundesjustizministerin Hubig von der SPD will den Gesetzentwurf in der kommenden Woche vorlegen.

Das Thema hatte neue Aktualität bekommen durch Vorwürfe der Schauspielerin Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen. Von ihr waren jahrelang mit Künstlicher Intelligenz gefälschte sexualisierte Darstellungen im Umlauf, für die sie den Schauspieler verantwortlich macht. Fernandes erstattete Anzeige in Spanien, wo das Paar lebte und die Gesetzeslage schärfer ist. Ulmen äußerte sich bislang nicht dazu; es gilt die Unschuldsvermutung. Sein Anwalt bezeichnete die Berichterstattung über den Schauspieler als rechtswidrig. Es würden unwahre Tatsachen aufgrund von einseitigen Schilderungen verbreitet, erklärte seine Kanzlei.

Fernandes bedankte sich in einem Instagram-Post für die Unterstützung, die sie in den vergangenen Tagen erhalten habe. "Lasst uns LAUT sein und LAUT bleiben!", schrieb die Schauspielerin und rief zur Teilnahme an einer für Sonntagnachmittag am Brandenburger Tor in Berlin geplanten Demonstration gegen sexualisierte Gewalt auf.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.