Studenten müssen womöglich doch länger auf eine Erhöhung der Bafög-Sätze warten. (picture alliance / Panama Picture / Christoph Hardt)

Die Ministerin hatte in einem Interview deutlich gemacht, dass sie nicht mehr mit einer Erhöhung des Bafög-Satzes rechnet. Sie verwies dabei auf Widerstand aus den Regierungsfraktionen und äußerte Verständnis wegen allgemeiner Sparzwänge. Es sei auch kein Drama, wenn Studenten nebenher jobbten.

Die stellvertretende Fraktionschefin der Linken, Gohlke, sagte dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio, Bildungsgerechtigkeit dürfe nicht unter Haushaltsvorbehalt stehen. Sie sprach von einem unsozialen Kurs der Union und appellierte an die SPD, davor nicht einzuknicken. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Khan, sprach von einem "politischen Armutszeugnis". Die Bundesregierung lasse Studierende mit horrenden Mieten und steigenden Lebenshaltungskosten allein, teilte sie mit.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.