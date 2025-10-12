Der Sprecher der SPD-geführten Innenministerien, Hamburgs Innensenator Grote, sagte der "Welt am Sonntag", eine unbefristete Freiheitsentziehung ohne Aussicht auf tatsächliche Abschiebung wäre verfassungswidrig.
Auch die Ministerien in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen erhoben auf Anfrage der Zeitung verfassungsrechtliche Bedenken. Die Flüchtlingshilfsorganisation Pro Asyl bezeichnete den Vorschlag Dobrindts als "in einem Rechtsstaat nicht machbar".
Dobrindt hatte bei einem Treffen mit mehreren Innen- und Migrationsministern anderer EU-Länder vor einer Woche in München neue Vorschläge für einen schärferen Kurs in der europäischen Asylpolitik vorgelegt.
Diese Nachricht wurde am 12.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.