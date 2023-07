Kontroverse um AfD

Merz hatte bei der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe in Kloster Andechs den künftigen Kurs der Union mit den Schwerpunkten Sicherheit und Wirtschaft beschrieben und erklärt, Ziel der Union sei es, "eine Alternative für Deutschland mit Substanz" zu sein. SPD-Generalsekretär Kühnert zeigte sich im ARD-Fernsehen "schockiert" und warf Merz Respektlosigkeit gegenüber der eigenen Partei vor. Es könne nicht sein, dass jede Diskussion in Deutschland nun an der AfD ausgerichtet werde. SPD-Parlamentsgeschäftsführerin Mast sprach von einer politischen Bankrotterklärung der größten Oppositionsfraktion. Zuvor hatten bereits Politiker der Grünen die Äußerungen des CDU-Vorsitzenden kritisiert.