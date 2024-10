Der Landtag in Thüringen (picture alliance / dpa / Bodo Schackow)

Hintergrund ist ein Streit über friedenspolitische Forderungen der BSW-Bundesvorsitzenden Wagenknecht. Maier sagte der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt, man habe in Thüringen eigentlich eine Einigung zwischen CDU, BSW und SPD gehabt. Es gebe aber in Berlin eine Person, die das kassiert habe, kritisierte Maier mit Blick auf Wagenknecht. Er beklagte, es gehe nicht, dass es eine Art letzte Instanz gebe, die dazwischen grätsche.

Laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland lag ein Kompromiss zu außenpolitischen Fragen vor, der die Standpunkte von CDU und SPD auf der einen Seite sowie des BSW auf der anderen Seite aufgegriffen habe. Wagenknecht habe den Vorschlag aber blockiert und einen neuen Passus vorgelegt, der für CDU und SPD nicht akzeptabel sei.

