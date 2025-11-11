Die SPD-Politikerin Serpil Midyatli (Frank Molter/dpa)

In einem Schreiben an die SPD-Mitglieder erklärte sie, dass sie den Kieler Oberbürgermeister Kämpfer als ihren Nachfolger für den Landesvorsitz vorgeschlagen habe. Sie zieht damit die Konsequenzen aus ihrer Niederlage gegen Kämpfer beim Mitgliederentscheid über die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2027. Bei der Abstimmung hatte er sich mit rund 80 Prozent der Stimmen gegen Midyatli durchgesetzt.

In Schleswig-Holstein wird voraussichtlich im Frühjahr 2027 ein neuer Landtag gewählt. Bei der vergangenen Landtagswahl hatte die SPD mit nur 16 Prozent ein historisch schlechtes Ergebnis erzielt.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.