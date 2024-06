Haushaltsverhandlungen

SPD-Linke Esdar fordert Aussetzung der Schuldenbremse

Die Sprecherin der Parlamentarischen Linken in der SPD-Bundestagsfraktion, Esdar, hat die Forderung nach einer Aussetzung der Schuldenbremse bekräftigt. Sie sagte im Deutschlandfunk, was man künftigen Generationen hinterlasse, sei nicht alleine eine Frage des Schuldenstandes. Es gehe auch um die Frage, in welchem Zustand sich künftig die Bahn, die Wirtschaft oder die Schulen im Land befänden.