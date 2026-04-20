Die SPD-Ministerpräsidenten fordern angesichts der hohen Energiepreise ein Sondertreffen mit der Bundesregierung. (picture alliance / Fotostand / Michael Gründel)

In einem gemeinsamen Brief an Bundeskanzler Merz schreiben sie, es brauche dringend Abstimmungen auf der politischen Spitzenebene zu grundsätzlichen Fragen der Energiesicherheit, der Energiepreise und der Strukturen. Die Beratungen zwischen den Ministerpräsidenten und der Bundesregierung hätten sich bereits während der Corona-Pandemie und in der Energiekrise nach Beginn des Ukraine-Krieges bewährt, heißt es in dem Schreiben, dass auch an Finanzminister Klingbeil und Wirtschaftsministerin Reiche ging.

Merz wird darin darum gebeten, die Koordinierung für eine Sonder-Ministerpräsidentenkonferenz zu übernehmen. Das Ziel sei, schnellstmöglich zusammenzukommen.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.