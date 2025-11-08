Sozialreformen

Die SPD ist die älteste Volkspartei Deutschlands. (picture alliance / dpa / Patrick Seeger)

Gegner der Verschärfungen beim Bürgergeld innerhalb der Sozialdemokratischen Partei haben nach eigenen Angaben mehr als 4.000 Unterschriften gesammelt. Dies sagte eine der Initiatorinnen, die frühere Juso-Vorsitzende Drohsel, der "Süddeutschen Zeitung". Am Montag sollten die Unterschriften, die von SPD-Mitgliedern stammten, der Parteiführung übergeben werden. Die frühere Grünen-Chefin Lang erklärte, wenn auf den Herbst der Reformen ein Winter der sozialen Kälte folge, dann fände sie es angebracht, dass danach ein Frühling des Protestes komme.

Derweil riefen die Generalsekretäre von CDU und SPD ihre Parteien zu Einigkeit bei den Reformen der Sozialsysteme auf. Linnemann und Klüssendorf betonten in einem Gastbeitrag im Nachrichtenportal t-online, es dürfe keinen Streit über Nebensächlichkeiten geben. Jede Seite müsse bereit sein, eigene Gewissheiten zu hinterfragen.

