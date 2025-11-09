Sozialreformen

Die SPD ist die älteste Volkspartei Deutschlands. (picture alliance / dpa / Patrick Seeger)

Ziel ist es, Verschärfungen beim Bürgergeld zu stoppen. Drohsel äußerte sich optimistisch. Schon bei der Agenda 2010 habe ein ähnliches Begehren wichtige Debatten angestoßen, auch wenn es damals gescheitert sei, sagte sie der Süddeutschen Zeitung. Falsche Projekte blieben falsch. Daran ändere auch die Gefahr nichts, dass ein Mitgliederbegehren die Koalition weiter schwäche. Die Generalsekretäre von CDU und SPD, Linnemann und Klüssendorf, riefen ihre Parteien unterdessen in einem Gastbeitrag für das Nachrichtenportal "t-online" zu Einigkeit bei den Reformen der Sozialsysteme auf.

Ein Mitgliederbegehren ist in der SPD möglich, wenn ein Prozent aus 10 Unterbezirken und 3 Bundesländern das Vorhaben unterstützen. Die Partei hatte zum Jahreswechsel rund 357.000 Mitglieder. Rein rechnerisch würden die Unterschriften damit reichen. Das Verfahren sieht vor, dass der Parteivorstand dann zunächst die Zulässigkeit prüft.

