Wahlverlierer Alexander Schweitzer (l, SPD) gratulierte am Wahlabend seinem CDU-Rivalen Gordon Schnieder zum Sieg bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz (picture alliance / dpa / Andreas Arnold)

Die erste Runde ist bereits für morgen geplant. Deren Spitzenkandidat Schnieder hatte am Tag nach der Wahl erklärt, es gehe um die gemeinsame Verantwortung, für stabile Verhältnisse in dem Bundesland zu sorgen. Auf Seiten der SPD soll nach einem Beschluss des Partei-Präsidiums der scheidende Ministerpräsident Schweitzer die Verhandlungen über eine große Koalition führen. Im neuen rheinland-pfälzischen Landtag sind neben CDU und SPD sonst nur noch die AfD und die Grünen vertreten.

Da alle anderen Parteien eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen hatten, gilt ein Bündnis aus CDU und SPD als die einzig politisch mehrheitsfähige Konstellation.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.