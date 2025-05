Olaf Lies (SPD), designierter Ministerpräsident von Niedersachsen, spricht beim Sonderparteitag der SPD Niedersachsen. (Moritz Frankenberg / dpa / Moritz Frankenberg)

Ministerpräsidenten nominiert.

Auf einem Sonderparteitag des SPD-Landesverbands in Hannover unterstützten die 200 stimmberechtigten Mitglieder die Nominierung des 58-Jährigen. Lies soll auf den langjährigen Regierungschef Weil folgen, der das Amt aufgibt. Die Wahl zum Ministerpräsidenten in Niedersachsen findet am 20. Mai statt. Lies soll von Weil auch den Vorsitz der Landespartei übernehmen. Der Landesvorstand der SPD in Niedersachsen wird am 24. Mai in Wolfenbüttel gewählt.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.