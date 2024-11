Bundestagswahl

Bundeskanzler Olaf Scholz - hier im Bundestag. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Der wirtschaftspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Westphal, sagte dem Magazin "Stern", die SPD-Führung sollte hier noch in diesem Jahr per Beschluss Klarheit schaffen. Er rate seiner Partei zur Geschlossenheit und zu einem klaren Fokus auf einen Wahlkampf mit Scholz als Spitzenkandidaten. Ähnlich äußerten sich die SPD-Parlamentarier Rimkus, Mann und Schäfer. Der Parteivorsitzende Klingbeil erklärte am Abend im ARD-Fernsehen, man wolle in den nächsten Tagen den Fahrplan für den Wahlkampf und die Nominierung von Scholz festlegen.

Zuvor hatte es aus der SPD-Fraktion aber auch Forderungen nach einer Kandidatur von Bundesverteidigungsminister Pistorius als Spitzenkandidat gegeben. Sie kamen vom rheinland-pfälzischen Bundestagsabgeordneten Weingarten und seinem mecklenburg-vorpommerschen Kollegen Arlt. Der frühere SPD-Vorsitzende Müntefering sprach sich für eine offene Debatte über die Personalie und einen Entschluss auf dem Parteitag im Januar aus.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.