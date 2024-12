Nach Gastbeitrag in "Welt am Sonntag"

SPD-Parteivorsitzende Esken: Milliardär Musk tut alles für sein Ziel, noch reicher zu werden

Die SPD-Parteivorsitzende Esken hat den Gastbeitrag des US-Milliardärs Musk in der "Welt am Sonntag" kritisiert. Esken sagte im Deutschlandfunk, schon dessen Analyse, dass Deutschland am Rande des Abgrunds stehe, sei falsch. Man habe Probleme. Diese seien mit der Unterstützung der AfD, wie Musk es empfehle, aber nicht zu lösen.