Vor Landtagswahlen im Osten

Die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Für die Wahlkämpfer in Thüringen, Sachsen sowie Brandenburg sei der immer wieder aufkommende Streit innerhalb der Bundesregierung wenig hilfreich, sagte Esken im Deutschlandfunk. Dass die Auseinandersetzungen in aller Öffentlichkeit ausgetragen würden, schade darüber hinaus ganz Deutschland. Esken betonte, dass die Koalition in Berlin noch längst nicht am Ende sei und viele ihrer Wahlkampfversprechen umgesetzt habe. Gerade in Bezug auf Themen wie Bildung und soziale Absicherung habe man viel erreicht. Dies solle man in den Wahlkämpfen im Osten Deutschland auch herausstellen, forderte Esken.

In Thüringen und Sachsen werden am 1. September neue Landtage gewählt. Am 22. September folgt Brandenburg.

