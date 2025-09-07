Der SPD-Parteivorstand berät über das zukünftige Programm der Sozialdemokraten. (picture alliance / dpa / Jörg Carstensen)

Das werde die Partei sehr intensiv begleiten und sozialdemokratische Antworten finden, erklärte die SPD-Vorsitzende Bas zum Auftakt einer zweitägigen Vorstandsklausur in Berlin. Es gehe insbesondere um eine Sozialreform und die Zukunft der Arbeitsplätze. Bas sagte, die SPD konzentriere sich darauf, wieder die Partei der Arbeit zu sein und sich für Familien und alle einzusetzen, die den Staat brauchten. Der Ko-Vorsitzende Klingbeil betonte, die SPD wolle sich programmatisch aufstellen. Schwerpunkte seien Wachstum und Gerechtigkeit.

Es ist die erste Vorstandsklausur der SPD nach dem Parteitag Ende Juni. Unter dem Eindruck des schlechten Abschneidens bei der Bundestagswahl gab es einen Wechsel an der Parteispitze. Zur neuen Vorsitzenden wurde Arbeitsministerin Bas gewählt. Parteichef Klingbeil wurde zwar bestätigt, erhielt aber ein deutlich schlechteres Ergebnis.

