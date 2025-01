Rechtsextremer Drohbrief

Der SPD-Innenpolitiker Helge Lindh (Archivbild) (imago / IPON)

Auf den sozialen Medien Instagram und X veröffentlichte der Sozialdemokrat ein Foto von einem handschriftlichen Brief, in dem ihm Deutschenhass unterstellt wird. Mit dem Satz "Nirgends bist Du sicher" wird Lindh darin bedroht. Unterschrieben ist der Brief mit "NSU 3.0". Dazu erklärte der Politiker, er habe seit seiner Wahl in das Parlament 2017 schon viele Bedrohungen und Anfeindungen erlebt, aber dies markiere einen neuen Tiefpunkt. Er werde sich aber nicht einschüchtern lassen und weiter gegen Menschenhass und Extremismus kämpfen.

Lindh ist kultur- und medienpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Außerdem ist er Mitglied des Innenausschusses des Parlaments. Lindh engagiert sich unter anderem in der Migrationspolitik.

