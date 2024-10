Man dürfe die Friedensbewegung nicht den Populisten überlassen, sagte Stegner im Deutschlandfunk . Was dann passiere, könne man an den jüngsten Landtagswahlergebnissen sehen. Die SPD sei immer ein Teil der Friedensbewegung gewesen. Dass bei der Demo auch die Vorsitzende des BSW, Wagenknecht, als Rednerin auftrete, sei ihm - so wörtlich - völlig schnurz. Die Friedensbewegung sei immer heterogen gewesen. Weiter erklärte Stegner, auch mit Blick auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine könne die Lösung nicht allein in einer Militärlogik liegen.