Die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der SPD-Frauen, Noichl, sagte dem Tagesspiegel, Esken müsse weiter in der ersten Reihe der SPD dabei sein - als Parteivorsitzende oder in einem Ministeramt. Sie habe große Verdienste, die man ihr gar nicht hoch genug anrechnen könne. Es könne nicht angehen, dass der Parteivorsitzende Klingbeil nach dem historisch schlechten Ergebnis für die SPD bei der Bundestagswahl nun nach oben falle und weitere Ämter bekomme, während seine Co-Vorsitzende gehen müsse, so Noichl.

Die sachsen-anhaltinische SPD-Landtagsabgeordnete Gensecke sagte, Esken habe in sehr schwierigen Zeiten und mit großer Leidenschaft einen wichtigen Beitrag für den Zusammenhalt in der SPD übernommen.

