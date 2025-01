Auftakt ins Wahljahr

Das SPD-Logo im Willy-Brandt-Haus in Berli. (IMAGO/Political-Moments)

Generalsekretär Miersch will in Berlin wesentliche Teile der Kampagne für die sieben Wochen bis zur Neuwahl des Bundestags am 23. Februar vorstellen. Anschließend berät die Parteiführung über das Thema Arbeitsplätze in der Industrie. Dazu sind die Betriebsratsvorsitzenden von Thyssen-Krupp und Bosch eingeladen. Teilnehmen will auch Bundeskanzler Scholz, der für seine Partei als Kandidat zur Wiederwahl antritt. Offiziell gekürt werden soll er am 11. Januar auf einem SPD-Bundesparteitag. Dort sollen die Delegierten auch das Wahlprogramm der Sozialdemokraten verabschieden.

