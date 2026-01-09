Bundesfinanzminister Klingbeil (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Der SPD-Vorsitzende Klingbeil sagte in Berlin, er werde sich nicht einreihen in den Chor derjenigen, die sagen, mit weniger Sozialstaat kriege man mehr Wirtschaftswachstum. Auch Arbeitsministerin Bas betonte, ein starker Sozialstaat sei nötig. Wichtig sei, dass die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen mit den Beschäftigten und Arbeitnehmern zusammen bewältigt würden. Sie setze dabei auch "große Hoffnungen" auf die Renten- und die Sozialstaatskommission, betonte Bas vor den abschließenden Beratungen der SPD-Bundestagsfraktions-Klausur.

