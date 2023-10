Wahlplakate zur bevorstehenden Landtagswahl in Hessen (imago / Jan Hübner)

SPD-Spitzenkandidatin Faeser wies ihre Partei an, das auf Instagram veröffentlichte Video zurückzuziehen. Der Generalsekretär der Sozialdemokraten in Hessen, Degen, bat die CDU um Entschuldigung. Er trage die Verantwortung. Er habe das Video so freigegeben. Das Video verweist zunächst auf eine gemeinsame Abstimmung von CDU und AfD in Thüringen und wirft dann die Frage auf, ob eine solche Kooperation auch in Hessen drohe. Anschließend wird Rhein neben dem rechtsextremen thüringischen AfD-Chef Höcke gezeigt. Das Video löste breite Kritik aus. Der frühere CDU-Chef Laschet meinte, die Lehre von Weimar sei, dass Demokraten gegen die Gefahr von rechts zusammenstünden und sich nicht gegenseitig diffamierten.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.