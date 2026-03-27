Vizekanzler Klingbeil hat seine Partei in einer Grundsatzrede auf umfassende Reformen eingeschworen. Am Freitag trifft sich die Partei zu einer Sondersitzung. (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Neben den Vorsitzenden Bas und Klingbeil wollen unter anderem die SPD-Bundesminister, die parteizugehörigen Ministerpräsidenten sowie SPD-Spitzenkandidaten aus den Kommunen an der Sondersitzung teilnehmen. Auf dem Treffen in der Parteizentrale im Berliner Willy-Brandt-Haus will die Parteiführung Konsequenzen ziehen und über ihren weiteren Kurs beraten.

Vizekanzler und SPD-Chef Klingbeil hatte die Menschen in Deutschland ⁠in einer Grundsatzrede zuletzt auf umfassende Reformen eingeschworen. Die SPD-Führung steht seit der Wahlniederlage in Rheinland-Pfalz und den starken Verlusten in Baden-Württemberg unter Druck aus den eigenen Reihen.

Rücktrittforderungen an Klingbeil und Bas

Der Berliner SPD-Politiker Orkan Özdemir forderte den Rücktritt der Vorsitzenden Klingbeil und Bas. Parteivorsitz und Regierungsamt in einer Hand verwandelten die SPD in eine bloße Verlängerung der Koalition, sagte er dem Nachrichtenportal "The Pioneer". Der stellvertretende Bundesvorsitzende der AG Migration und Vielfalt führte aus, Klingbeil und Bas könnten als Bundesminister keine Erneuerer der Partei sein.

Der Duisburger Bundestagsabgeordnete und frühere Innenstaatssekretär, Mahmut Özdemir, hatte einen Sonderparteitag mit einer schonungslosen Aussprache gefordert. Er verzweifele nach zweieinhalb Jahren am internen Umgang mit den hausgemachten Niederlagen. Aus den Reihen der Jusos hatte es ebenfalls grundsätzliche Kritik an den beiden SPD-Vorsitzenden gegeben.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.